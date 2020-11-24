عطار يدين الهجوم الذي استهدف منشآت بترولية في العربية السعودية

أدان وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، الثلاثاء، الهجوم الذي استهدف منشآت بترولية بالقرب من جدة بالعربية السعودية.

وجاء في بيان للوزارة "إثر الهجوم على منشآت بترولية بالقرب من جدة بالعربية السعودية، جدد وزير الطاقة و رئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب)، السيد عبد المجيد عطار التأكيد على أهمية أمن التموين والطلب وتدفق الطاقة نحو الأسواق العالمية التي يجب أن تظل حرة ولا يجب أن تكون مقيدة بأية وسيلة كانت".

وأضاف البيان أنه باعتبار أن الطاقة أساسية للاقتصاد العالمي في مجمله وأن هذا النوع من العدوان يمكن أن يكون له عواقب في تذبذب التموين العالمي بالبترول، "أدين أي هجوم على المنشآت البترولية في أي بلد عضو في الأوبيب".