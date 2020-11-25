الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في أفغانستان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار" في أفغانستان لخلق بيئة محفزة لمحادثات السلام التي تجرى مع حركة (طالبان) في الدوحة.

وقال غوتيريش، خلال مؤتمر بشأن أفغانستان في جنيف هذا الثلاثاء ، "إن عملية شاملة يتم فيها تمثيل النساء والشباب وضحايا الصراع على نحو مجد توفر أفضل أمل للسلام المستدام".

وأضاف قائلا "التقدم نحو السلام سيسهم في تنمية المنطقة بأسرها وسيكون خطوة حيوية نحو عودة أمنة ومنظمة ولائقة لملايين النازحين الأفغان".

يذكر أن أعمال العنف ما تزال تجتاح أفغانستان على الرغم من المحادثات الجارية بين الحكومة وحركة (طالبان) منذ 12 سبتمبر المنصرم.