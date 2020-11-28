تعيين التقني يوسف بوزيدي مدربا جديدا لفريق شبيبة القبائل

تم تعيين التقني الجزائري، يوسف بوزيدي، مدربا جديدا لفريق شبيبة القبائل، مساء اليوم السبت، خلفا للتونسي يامن الزلفاني، الذي لم يتمكن من التحصل إجازة العمل في الجزائر ليغادر النادي بالتراضي، وفق ما علم من إدارة التشكيلة المنتمية الى بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم المحترفة.

وكان المدرب التونسي قد قاد تشكيلته من المدرجات، أمس الجمعة، خلال اللقاء الذي جمع الشبيبة بالضيف أهلي برج بوعريريج وانتهى بالتعادل (0-0) برسم الجولة الأولى من البطولة.

وأورد نادي "جرجرة" الخبر على موقعه الرسمي، اليوم السبت، مرفقا صورة المدرب بوزيدي وهو يوقع على العقد مع مسؤولين في النادي من بينهم الرئيس شريف ملال.

بالمقابل، لم تذكر إدارة النادي "القبائلي" مدة العقد الذي تربطها بالمدرب الجديد، مكتفية بالقول أن الخيار جاء بفضل "الانطباع الجيد" الذي تركه مع الفريق "خلال موسم 2017-2018".

ويعد الموسم المذكور، هو الأصعب بالنسبة للشبيبة في السنوات الأخيرة، حيث تمكن بوزيدي خلالها من إنقاذ النادي من النزول الى الرابطة الثانية، كما أسهم في بلوغ "الكناري" نهائي كأس الجزائر.

ويبدو أن عمل كبير في انتظار المدرب الجديد للتشكيلة "القبائلية"، العائد الى النادي الاصفر والاخضر ك"رجل إطفاء"، بالنظر الى البداية المتعثرة أمام أهلي البرج.

من جهته، أكد المدير العام للفريق، نسيم بن عبد الرحمن، ل"واج" استقدام النادي للمدرب الجديد يوسف بوزيدي خلفا للتونسي يامن الزلفاني.

وأفاد المسؤول قائلا "توصلنا الى اتفاق نهائي مع بوزيدي الذي سيبدأ عمله غدا الأحد كونه رجل يعرف جيدا الفريق لأنه عمل فيه.

وفيما يخص الأهداف المسطرة: لعب الأدوار الأولى في البطولة الوطنية والذهاب بعيدا في منافسة كأس الكنفيدرالية".

وأضاف "كنا نريد الحفاظ على الزلفاني، لكن مشكل شهادة التدريب دفعنا الى فسخ عقده بالتراضي.

لقد كان متفهما للوضع، ولا يمكنه الإشراف على الفريق من المدرجات وكان تم ترسيم مغادرته قبل مباراة البرج".