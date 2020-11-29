رابطة أبطال إفريقيا: شباب بلوزداد يتفوق على النصر الليبي بثنائية

فاز فريق شباب بلوزداد على ضيفه النصر الليبي بنتيجة 2-0 هذا الأحد بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة لحساب الدور التمهيدي ذهاب، من منافسة رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم.

وحمل فوز "أبناء لعقيبة" توقيع اللاعب البنيني مارسلان كوكبو في الدقيقة 14 وشمس الدين نساخ في الدقيقة 60. وإستهل "الشباب" المسابقة القارية وهو منتشي بتتويجه بكأس الجزائر الممتازة، السبت الماضي على حساب اتحاد الجزائر، حيث تمكن من الحفاظ على ديناميكية الانتصارات، عبر تحقيق نتيجة إيجابية امام النصر الليبي، لتجنب تعقيد المهمة خلال لقاء الإياب المقرر في مصر (4-6 ديسمبر).

وفي حال التأهل، سيواجه شباب بلوزداد في الدور الأول (الذهاب: 22-23 ديسمبر، العودة: 5-6 جانفي) الفائز في المواجهة المزدوجة بين أف سي ابيار (رواندا) وغور ماهيا (كينيا).

للإشارة أدار هذا اللقاء ثلاثي تحكيم مغربي، بقيادة جلال جايد بمساعدة مواطنيه هشام أيت عبو ويحيى نوالي.