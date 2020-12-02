مولودية الجزائر: الوفد البنيني لم يؤكد بعد مجيئه إلى الجزائر

لم يؤكد نادي بوفل دو بورغو البنيني مجيئه إلى الجزائر، قبل 48 ساعة من مباراته أمام مولودية الجزائر، يوم الجمعة بملعب 5 جويلية (سا 00ر15)، لحساب إياب الدور التمهيدي لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة العميد، عبد الناصر ألماس --لواج-- قائلا :"لحد الساعة، لم يبلغنا النادي البنيني بأي شيء. انتظرناه اليوم في رحلة قادمة من باريس، لكنه لم يأت، خلافا لطاقم التحكيم المصري. لم نفهم أي شيء في القضية، علمنا بأنه واجه صعوبات للتنقل. و تفاديا لكل طارئ، تتواجد حافلة بالمطار لنقله إلى مقر إقامته".

فخلال مباراة الذهاب التي جرت بمدينة بورتو نوفو، نجحت المولودية في تحقيق التعادل (1-1) أمام منافسها البنيني ، بفضل هدف سجله وسط الميدان ميلود ربيعي.

وأضاف ألماس:" اقترح علينا مسؤولو النادي البنيني خوض لقاء الإياب بالنيجر، كونهم غير قادرين على الالتحاق بالجزائر ، وهو اقتراح فاجأنا كثيرا . نحن جاهزون لمباراة الإياب، و أتمنى حضورهم ".

وختم رئيس مجلس إدارة المولودية:" كان بإمكاننا الفوز في بورتو نوفو، ولم يتحقق ذلك بسبب الظروف المناخية الخاصة ، التي جرت فيها المباراة كما أنها الأولى بعد توقف دام 8 أشهر ".

في حال التأهل ، ستكون المولودية في مواجهة المتأهل من ملاندج (زنجبار) النادي الصفاقسي التونسي (ذهاب : 0-5).

وستكون لقاءات الذهاب يومي 22 و 23 ديسمبر، بينما تجري مرحلة الإياب يومي 5 و 6 يناير 2021 .

المصدر : وأج