الوزير براقي : "نطمح لتحلية ملياري متر مكعب سنويا من المياه عام 2030

كشف وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، هذا الخميس، أن الجزائر تطمح إلى إنتاج حوالي ملياري متر مكعب سنويا من المياه المحلاّة في آفاق 2030.

على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أعلن براقي عن عقد اجتماع مجلس وزاري مشترك، سيتم من خلاله دراسة مشاريع القطاع المجمدة، حالة بحالة، مشيرًا إلى إعادة بعث 4 مشاريع تتعلق بمحطات تحلية مياه البحر، ستبرمج مع وزارة الطاقة.

ومن بين هذه المشاريع التي تحظى بالأولوية، ذكر الوزير مشروع إنشاء محطة على مستوى الجزائر العاصمة بقدرة 300 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة تحلية المياه على مستوى بجاية بـ50 الف متر مكعب وسكيكدة بسعة 70 ألف مكعب، إلى جانب محطات أخرى بكل من ولايات الطارف وعنابة وقالمة.

من جانب أخر، كشف وزير الموارد المائية أنّ نسبة التساقطات المطرية الأخيرة التي سجلت في مختلف أرجاء الوطن سمحت بارتفاع منسوب السدود بشكل محسوس.

وصرح براقي أنّ الوزارة تبقى متفائلة فيما يخص وفرة المياه هذه السنة، معلنا انه من المتوقع أن يرتفع منسوب السدود إلى مستويات أعلى خلال فيفري ومارس المقبلين.

وفيما يخص مدى تحسين نوعية المياه الصالحة للشرب بولاية الجزائر وتطهيرها من مختلف الشوائب، قال الوزير إنّ قنوات التوزيع القديمة المصنوعة من مادة الأميانت، حيث سيتم استبدالها تدريجيا بقنوات جديدة مطابقة للمعايير الدولية، مؤكدًا حرص مصالح الوزارة من خلال التحاليل اليومية التي تقوم بها مخابرها على توفير مياه صحية للمواطن، كاشفًا عن "إجراء مخابر القطاع بأكثر من 3 ملايين تحليل سنويا لضمان مياه ذات نوعية للمواطنين".