﻿تتويج جزائري بمهرجان القدس السينمائي الدولي بفلسطين

توج فيلم "في راسي رمبوان" للمخرج الجزائري حسان فرحاني بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل بمهرجان القدس السينمائي الدولي بغزة (فلسطين) الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة مساء أمس الأحد, وفقا للصحافة الفلسطينية.

ويتطرق فيلم فرحاني -ومدته ساعة و40 دقيقة- إلى عالم مذابح الجزائر الغريب بما يرمز له من موت ودماء وعناء والذي يتمكن المخرج من تحويله إلى فضاء شاعري للموسيقى والأشعار ومشاعر الحب.

وأحرز هذا الفيلم -الذي أنجز في 2015- العديد من الجوائز الدولية بتونس ومصر وإيطاليا بالإضافة إلى الجزائر.

ونال من جهته الممثل الجزائري بوجمعة جيلالي جائزة "غصن الزيتون الذهبي" لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "إلى آخر الزمان" لياسمين شويخ, مناصفة مع فنان سوري.

ويتطرق عمل شويخ -وهو أول عمل روائي طويل لها كانت قد أخرجته في 2017- إلى قصة "علي" حفار قبور سبعيني تجمعه علاقة عاطفية مع "جوهر" المرأة الستينية التي تعد لقبرها قبل وفاتها وقد حاز بدوره العديد من الجوائز الدولية.

وحصدت من جهة أخرى الكاتبة والسيناريست الفلسطينية-الأردنية إيمان سعيد جائزة "غصن الزيتون الذهبي" لأفضل سيناريو طويل بينما توج العراقي مهند حيال بجائزة "غصن الزيتون الذهبي" لأفضل فيلم روائي طويل.

وعرفت الطبعة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي مشاركة 104 أفلام من 30 بلدا وقد أقيمت بالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية وبالتعاون مع جمعية "رؤية" الشبابية المحلية.

وانطلقت الطبعة الأولى للمهرجان في 2009 لتتوقف بعد سلسلة الحروب التي تعرض لها قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي ليعود عام 2017 لعقد دورته الثانية لينظم بعدها سنويا.(واج)