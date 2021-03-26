الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة ضد مواقع القوات المغربية

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ضد مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي، حسب البيان العسكري رقم 134 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية يوم الجمعة.

وأفاد البيان، الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، بأن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قصفت خلال نهار يوم الجمعة 26 مارس جحور القوات المغربية في منطقة لعكد بقطاع المحبس، ومنطقة أكرارة ولد أبلال بقطاع المحبس، ومنطقة أبيرات تنوشاد بقطاع المحبس.

كما استهدف القصف العنيف، يضيف البيان، "جحور وتخندقات قوات الاحتلال في منطقة فدرة التمات بقطاع حوزة، ولثراثيات بقطاع الكلتة، ودومس بقطاع البكاري، ومنطقة أسلوكية بنعميرة بقطاع الفرسية.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة مواقع جنود الاحتلال المغربي الذين "تكبدوا خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار"، يضيف البيان.