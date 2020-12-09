الجيش الصحراوي يواصل قصفه لمواقع القوات المغربية لليوم ال27 على التوالي

أفادت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الاربعاء، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي واصلت هجماتها لليوم 27 على التوالي، مستهدفة قواعد ومراكز تجمع قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف الجدار العسكري بمنطقة الكركرات، حسبما اوردته وكالة الأنباء الصحراوية .

وأوضحت الوزارة في بيانها العسكري رقم 27، أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفت خلال يوم أمس ونهار اليوم نقاط تخندق قوات العدو في عدة مواقع على غرار منطقة الفيعيين بقطاع الفرسية و منطقة أكرارة الرمث بقطاع الفرسية"، بالإضافة الى "منطقة أمگلي التمات بقطاع آمكالا و منطقة نكارات بقطاع السمارة".

كما قصف الجيش الصحراوي "تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة تنوشاد بقطاع المحبس و كذا منطقة روس السبطي بقطاع المحبس وعدة مناطق أخرى".

وتتواصل "هجمات الجيش الصحراوي مكبدة قوات الاحتلال المغربي مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار"، حسب البيان.(وأج)