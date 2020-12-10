ليبيا : جولة جديدة لملتقى الحوار السياسي للتوافق على اختيار سلطة تنفيذية موحدة

تنطلق هذا الخميس عبر الاتصال المرئي أشغال جولة جديدة لملتقى الحوار السياسي في ليبيا لمواصلة النقاش حول سبل التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة وسط استمرار الخلافات حول عدد من القضايا من بينها الأسماء المرشحة لشغل مناصب سيادية.

ويأتي انعقاد جولة جديدة من ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم بدعوة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا - التي ترعى الحوار حيث دعت في بيان لها الأربعاء أعضاء الملتقى للاجتماع اليوم عبر الاتصال المرئي "لمتابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية, انطلاقا من نتائج التصويت على الآليات المقترحة أملا بالوصول إلى الطريقة الأنسب والمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها".

كما تنعقد جولة ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم بعد قرابة أسبوع من اختتام جولة الحوار الأولى التي استضافتها منطقة قمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة.

وتوجت الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر التي شارك فيها 75 مكونا ليبيا, اختيروا بإشراف أممي ويمثلون نوابا وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وأعيانا وممثلين عن مختلف المناطق والفئات والمكونات السياسية الليبية, بتصويت المجتمعين على آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة من بين ثماني آليات جرى طرحها على أعضاء الملتقى , كما توافقوا على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة.

وأسفرت عملية التصويت التي شارك فيها 71 من أعضاء الملتقي, عن تصويت 39 عضوا لصالح المقترح رقم 2 و24 عضوا لصالح المقترح رقم 3 وثمانية أعضاء لصالح المقترح رقم 10, بحسب البعثة الأممية التي لم تكشف التفاصيل حول شكل وفحوى هذه المقترحات.

ويُتوقَّع أن تشهد الجولة الجديدة من المحادثات اليوم الخميس, تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل التوافق على أحد المقترحين الثاني والثالث لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة.

كما أسفر ملتقى الحوار السياسي الليبي في جولته الأولي, على توافق الأطراف المشاركة على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام 2021.