غوتيريش : موقف الامم المتحدة من النزاع في الصحراء الغربية لن يتغير" بعد القرار الامريكي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة اونطونيو غوتيريش، اليوم الخميس ، أن "موقف الامم المتحدة من النزاع في الصحراء الغربية لن يتغير" بعد القرار الامريكي.

وجاء هذا الرد عقب القرار الذي أعلن عنه الرئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته ، دونالد ترامب، بخصوص اعترافه بسيادة المغرب على اراضي الصحراء الغربية المحتلة ، مؤكدا ان هذا الموقف لن يغير طبيعة أو وضع الاقليم الذي تعتبره الامم المتحدة كقضية تصفية استعمار.

تجدر الاشارة الى ان قضية الصحراء الغربية لازالت مدرجة ومحل نظر الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار.