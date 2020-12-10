تنصيب 25 رئيس مكتب ولائي من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل

نصبت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين، اليوم الخميس، 25 رئيس مكتب ولائي من اجل تعزيز انتشارها على المستوى المحلي، حسبما افاد به بيان للكنفدرالية.

"و في اطار مواصلة مسار تعزيز هياكل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين و بهدف دعم تمثيلياتها على المستوى المحلي، قام رئيس الكنفدرالية، محمد سامي عقلي بتنصيب 25 رئيس مكتب ولائي"، حسب ذات البيان.

و وفقا لنفس المصدر، "ستسمح هذه الخطوة الجديدة لبناء الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين بحشد المنتسبين على مستوى كل مناطق الوطن حول الرهانات الاستراتيجية لا سيما تعزيز دور المؤسسة على المستوى المحلي و تطوير مناطق جديدة بهدف انجاح النمط الاقتصادي و الاجتماعي الجديد الذي اطلقته السلطات العمومية".

كما ستسمح هذه الخطوة للمنظمة، من خلال ممثليها المحليين، "بفهم الواقع الاقتصادي و امكانيات المناطق و انشغالات المتعاملين الاقتصاديين نظرا الى ان الهدف يتمثل في تقديم مرافقة احسن لمنتسبي الكنفدرالية و دعم مساهماتها في اطار تنفيذ اصلاحات اقتصادية"، حسب البيان.

للتذكير، قرر اعضاء هذه المنظمة، خلال الجمعية العامة التي جرت يوم 22 يوليو الفارط، تغيير اسم منتدى رؤساء الاعمال الى "الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين"، معبرين عن رغبتهم في "قطع العلاقات مع الممارسات القديمة" و "التفرغ الى المسائل الاقتصادية"، يختم البيان.