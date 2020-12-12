كوفيد-19 : طلبة جزائريين يتوجون بجائزة "أفضل منتوج مبدع" في مسابقة " انجاز العرب" الاقليمية

فاز فريق مكون من طلبة جامعيين جزائريين من معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونيك ببومرداس في النسخة الرابعة عشر للمسابقة الإقليمية لإنجاز العرب بجائزة "أفضل منتوج مبدع" وذلك بعد تسخير عام كامل من الجهد والعمل لإنشاء منتوج يسمح بمحاربة جائحة كوفيد-19.

وحسب بيان نشرته اليوم السبت منظمة "إنجاز الجزائر" و هي فرع من تجمع "انجاز العرب" فقد ظفر نخبة من طلبة جامعيين جزائريين من معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونيك ببومرداس المنضوية تحت فريق "آي تي دروبس ITDROPS" بجائزة "أفضل منتوج مبدع" خلال هذه المسابقة للمقاولين الشباب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعتبر فريق "آي تي دروبس" الممثل الوحيد للجزائر الذي خاض غمار التحدي بغية رفع الراية الوطنية خلال هذه المسابقة حيث أبهر وفود 13 دولة المشاركة في هذه الطبعة وإنتهى بهم المطاف إلى إضافة لقب خامس إلى مسيرة إنجاز الجزائر التي دامت 10 سنين يضيف نفس المصدر.

و شهدت هذه المسابقة في طبعتها الرابعة العشر و التي انطلقت في بداية نوفمبر الفارط، رقمنة كاملة في أحداثها و مشاركة الطلبة الجزائريين على مدى شهر كامل في عدة تحديات مع شركات عالمية كبرى مثل : "شنايدر الكتريك" و "ماستر كارت" و "سيتي بنك" و "انفست كورب" و "فيديكس" و "جوجل".

و يجدر التذكير أن الشركة الطلابية، "اي تي دروبس" ، تم إنشائها أثناء جائحة كوفيد-19، مما ألهمهم أن ينشئوا مشروعا يجمع بين التكنولوجيا والنظافة العامة، وتجسد في إنشاء منتوج مبتكر يوفر بطريقة سريعة، واقتصادية تعقيم كامل لليدين كحل لمكافحة فيروس كوفيد-19.

وقد فاز فريق "آي تي دروبس" بالمسابقة الوطنية للمقاولين الشباب التي نظمتها "إنجاز الجزائر" في أكتوبر الفارط.

و فيما يخص "إنجاز الجزائر" التي تنشط منذ 10 سنوات في الميدان فقد ساهمت هذه الجمعية بتدريب أكثر من 45.000 طالب وتحضيرهم لعالم الشغل.

وأعلنت "انجاز الجزائر" في بيانها التزامها بإطلاق الطبعة العاشرة لبرنامج "مسيرة المقاول" في يناير 2021 ، البرنامج الذي سيسمح لمئات الطلبة من جميع أنحاء الوطن أن يتسلحوا بجميع المهارات اللازمة لتطوير روح المقاولاتية لديهم.

ويرافق هذه الطبعة من البرنامج العديد من التسهيلات في ظل الظروف الحالية، منها توفير منصة رقمية مخصصة على الحواسب وتطبيق متوافق مع الهواتف النقالة للسماح للطلبة أن يكملوا تدريبهم مع الحفاظ على سلامتهم الصحية.

المصدر :وأج