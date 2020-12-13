بطولة العالم للمصارعة: دخول خمسة رياضيين جزائريين المنافسة هذا الأحد

يدخل خمسة رياضيين جزائريين من المنتخب الوطني للمصارعة إغريقو-رومانية هذا الأحد منافسات الدور الأول التصفوي لبطولة العالم للمصارعة المشتركة أكابر (رجال وسيدات) التي تجرى فعالياتها من 12 الى 18 ديسمبر الجاري بالعاصمة الصربية بلغراد.

ويتعلق الأمر بكل من لعوني عبد النور (60 كلغ)، جباري عبد الجبار (63 كلغ)، دولاش شوقي (83 كلغ)، بوجملين آدم (97 كلغ) وحلوي حمزة (130 كلغ) في اختصاص المصارعة إغريقو-رومانية.

وفي المصارعة الحرة يشارك خرباش عبد الحق (57 كلغ) يوم 16 ديسمبر الجاري، بينما يدخل بن عطاء الله عبد الغني (61 كلغ) المنافسة يوم 17 ديسمبر الجاري.

ويشارك المنتخب الوطني بعشرة مصارعين في الموعد العالمي لبلغراد (8 مصارعين في اختصاص إغريقو- رومانية واثنان في المصارعة الحرة)، بقيادة الطاقم الفني المتكون من معزوز بن جدعة، فيصل عون ومسعود زغدان.

وخلال اليوم الأول من المنافسة التي إنطلقت يوم السبت، أقصي المصارع الجزائري, سيد عزارة (87 كلغ) في الدور ربع النهائي, فبعد اجتيازه لعقبة الأذري إسلام أباسوف في الدور ثمن النهائي, انهزم المصارع الجزائري في الدور ربع النهائي أمام الإيراني نوري أحمد حسين.

من جهته، أقصي المصارع الجزائري الآخر أوكالي عبد الكريم في الدور الأول من منافسات وزن 77 كلغ إختصاص المصارعة الإغريق رومانية بعد انهزامه أمام قرغستاني مخمدوف.

كما إنهزم المصارع الجزائري فرقات عبد الكريم أمام نظيره التركي سيريف كيليك في الدور الربع النهائي من منافسات وزن 55 كلغ إختصاص مصارعة إغريق-رومانية، المصارع الجزائري سيكون على موعد مع التعويض هذا الأحد في أدوار الترضية من أجل الميدالية البرونزية مستفيدا من وصول المصارع التركي إلى الدور النهائي.

ويعد الموعد العالمي لبلغراد الذي يعرف مشاركة 550 مصارع من 55 بلدا، هاما بالنسبة للمصارعين الجزائريين الذين سيواجهون أحسن المصارعين العالميين بعد توقف دام 8 أشهر بسبب جائحة كورونا فيروس.