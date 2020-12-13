عطار : اجتماع لأوبك + في 4 يناير المقبل لدراسة السوق النفطية

كشف وزير الطاقة الرئيس الحالي لمؤتمر اوبك المجيد عطار اليوم الاحد ان دول أوبك+ ستعقد في 4 يناير 2021 اجتماعا لدراسة السوق النفطية بعد قرارها الاخير بتحديد سقف زيادة إنتاجها من النفط ب 500 الف برميل في اليوم اعتبارا من بداية السنة المقبلة بدلا من مليوني برميل المقررة مبدئيا.

و خلال تصريح للصحافة عقب جلسة اختتام أشغال الدورة ال105 لمجلس وزراء الطاقة لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) التي جرت عبر تقنية التواصل عن بعد, برئاسة الجزائر, أوضح وزير الطاقة ان "دول أوبك+ ستدرس خلال هذا الاجتماع وضعية سوق النفط العالمية من اجل اخذ قرار رفع الانتاج اذا استقرت الاسعار او ارتفعت اكثر من 50 دولار للبرميل".

و اوضح رئيس مؤتمر اوبك "أنه تقرر عقد سلسلة من الاجتماعات كل شهر بداية من فبراير المقبل لمتابعة أوضاع سوق النفط و الوصول تدريجيا الى تطبيق زيادة الانتاج ب 500.000 برميل كأقصى حد وذلك مهما كان سعر النفط على مستوى الاسواق العالمية".

و كانت مجموعة اوبك+ قد قررت بعد مفاوضات عديدة زيادة إنتاج النفط لدولها ب500.000 برميل في اليوم اعتبارا من يناير المقبل بدلا من المرور مباشرة الى الزيادة المقررة في اتفاق أبريل الفارط و المقدرة ب 2 مليون برميل في اليوم.

وجاء هذا القرار باقتراح كل من الجزائر و الكويت و أذربيجان من اجل المحافظة على استقرار سعر البترول في السوق العالمية التي تضررت بتراجع الطلب بفعل تداعيات وباء كورونا.

المصدر : وأج