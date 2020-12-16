مونديال المصارعة الإغريقو-رومانية : فرقات عبد الكريم يفتك الميدالية البرونزية

افتك المصارع الجزائري عبد الكريم فرقات (63 كلغ) الميدالية البرونزية ، عقب تغلبه على ارتيوم ديلياني من مولدافيا بنتيجة 6-4 ، اليوم الاحد لحساب اليوم الثاني لمسابقات المصارعة الاغريقو-رومانية في إطار كأس العالم (رجال وسيدات) التي تجري فعالياتها ببلغرد (صربيا).

وتعثر فرقات بعد دخوله مباشرة في الدور ربع النهائي السبت أمام التركي سريف كليتش (10-0). واستطاع الجزائري بعد ذلك من الفوز في لقاء استدراكي على الروماني كريستيان فزيل فاجيونيتس (14-5).

من جهته ،سيلعب المصارع الجزائري عبد الجبار جباري (63 كلغ) كامل حظوظه من اجل افتكاك الميدالية البرونزية اليوم الاثنين (00ر17)، بعدما تعثر في نصف النهائي امام نظيره المجري إريك توربا (4-1).

وعرفت منازلات السبت ايضا انهزام بشير سيد عزارة (87 كلغ) في الدورربع النهائي أمام الايراني حسين أحمد نوري (5-2)، بعدما تغلب في ثمن النهائي على الأذربيجاني إسلام اباسوف (2-1).

كما أقصي كل من عبد النور لعوني (60 كلغ)، عبد الكريم أوكالي (77 كلغ)، شوقي دولاش (82 كلغ) و آدم بوجملين (97 كلغ) في الدور الاول اليوم الأحد.

وفي المصارعة الحرة، يستهل عبد الحق كرباش (57 كلغ) المنافسة يوم الأربعاء، يتبعه في اليوم الموالي عبد الغاني بن عطاء الله (61 كلغ).