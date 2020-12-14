السفير الصحراوي بالجزائر: خطاب الرئيس تبون تبشر الشعوب المناضلة بشموخ الجزائر

أكد السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن الجزائر تقف وقفة شموخ مع القضية الصحراوية، مشيرا إلى أن كلمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جاءت لتبشر الشعوب المناضلة أن الجزائر قوية بشعبها وجيشها.

جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي نظمها، هذا الاثنين ، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحضور اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي.

وقال السفير الصحراوي إن ضغوطات كبيرة تتعرض لها الجزائر منذ مدة لكنها ظلت واقفة وشامخة تجاه كل المناورات، وأشار إلى أن الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون يبشر الشعب الجزائري و كل الشعوب المكافحة بأن الجزائر بخير.