مسبار المريخ الصيني يبعد أكثر من 100 مليون كيلومتر عن الأرض

قالت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء هذا الثلاثاء إن مسبار المريخ الصيني "تيانون-1" بات يبعد حاليا أكثر من 100 مليون كيلومتر عن الأرض ويعمل بشكل طبيعي.

وذكر موقع شينخوا xinhua الصيني أنه و"حتى الساعة 9:00 صباح الاثنين (بتوقيت بكين) طار مسبار المريخ في الفضاء لـ144 يوما وقطع أكثر من 360 مليون كم. ويبعد حاليا أكثر من 100 مليون كم عن الأرض ويبعد حوالي 12 مليون كم عن المريخ".

من المحتمل أن يكون المسبار على بعد حوالي 190 مليون كيلومتر من الأرض عندما يصل إلى محيط المريخ.

ومنذ إطلاقه في 23 جويلية الماضي التقط مسبار المريخ صورة لكل من الأرض والقمر والتقط صورا ذاتية. وقد أجرى ثلاثة تصحيحات مدارية ومناورة في الفضاء السحيق وفحوصات ذاتية على حمولات متعددة.

وستجري عدة تصحيحات مدارية ومن المرجح أن يتباطأ لدخول مدار المريخ في منتصف فيفري من العام المقبل وفقا للهيئة.