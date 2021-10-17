إصابات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة 241 مليون حالة

17/10/2021 - 09:51

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة  الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 241  مليونا و189 ألفا و120 حالة.

وقالت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني هذا الأحد أن  إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و910  آلاف و372 وفاة.

وذكرت  بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم  والتي بلغت أكثر من 8ر44 مليون إصابة في حين تجاوزت حصيلة الهند 34 مليون  إصابة لتحتل المرتبة الثانيةي تليها البرازيل بحوالي 6ر21 مليون حالة.

وسوم:

صحة

طالع ايضاً

كورونا: 93 إصابة جديدة، 68 حالة شفاء و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر
كورونا: 101 إصابة جديدة، 3 وفيات و75 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر
لعمامرة: تصنيع الجزائر للقاح كورونا سيساهم في تلبية إحتياجات دول إفريقية
كورونا: 105 إصابة جديدة، 2 وفيات و77 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر