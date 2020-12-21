انطلاق فعاليات الصالون الافتراضي الأول لتسيير النفايات بالجزائر

تفتتح هذا الاثنين فعاليات الصالون الافتراضي الأول حول تسيير النفايات بعنوان "ألجيريان فيرتوال وايست إكزيبيشن" يهدف إلى ربط الاتصال المباشر بين جميع الفاعلين في تسيير النفايات سواء كانوا وطنيين أو دوليين وذلك بهدف ابرام شراكات مثمرة في هذا المجال.

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم وامان هذا الاثنين في تصريح للقناة الأولى ان عديد الهيئات الدولية النشطة في المجال البيئي وكذا عديد البلدان الأجنبية ستشارك بالجزائر العاصمة في الصالون الافتراضي الاول حول تسيير النفايات.

واوضح وامان أن هذا الصالون الافتراضي الأول حول تسيير النفايات بعنوان "ألجيريان فيرتوال وايست إكزيبيشن" يهدف الى ربط الاتصال المباشر بين جميع الفاعلين في تسيير النفايات سواء كانوا وطنيين او دوليين وذلك بهدف إبرام شراكات مثمرة في هذا المجال. مؤكدا أنه لأول مرة سيتم إدماج لغة الإشارة في فعاليات هذا الصالون لتمن من استهداف كل شرائح المجتمع".

من جهته أوضح مدير الردم التقني لولاية معسكر زهير سفير، أن هذا الصالون يعتبر فرصة لتبادل التجارب مع مختلف المشاركين.

وسيعرف هذا الصالون الذي سيمتد إلى غاية 23 ديسمبر الجاري مشاركة عديد البلدان الاجنبية من بينها الدانمارك وكندا وكوريا الجنوبية وايطاليا وكذلك فرنسا.

وأشار بيان الوكالة الوطنية للنفايات التابعة لوزارة البيئة الى ان "هذه التظاهرة التي يمكن الوصول اليها عبر الانترنت من 21 الى 23 ديسمبر على الموقع الالكتروني www.avwe.and.dz، جاءت تجسيدا لتوجيهات وزيرة البيئة نصيرة بن حراث في إطار مد جسور التواصل بين مختلف الفاعلين في مجال تسيير النفايات.

وسيتم تنشيط هذا الصالون من خلال محاضرات سمعية بصرية وبث مباشر ومختلف النشاطات الاخرى المتعلقة بالإعلام والتحسيس بالأخطار المتعلقة بالنفايات.

كما يحاكي الصالون المتكون من اجنحة افتراضية عمل صالون كلاسيكيي من خلال محاضرات حيث يسمح بتبادل المعلومات وعلاقات الاعمال بين العارضين والزوار والتي تتم عبر "اجنحة افتراضية" عبر الدردشة (الشات) او سكايب والبريد الالكتروني والهاتف من خلال مختلف التطبيقات.

كما تتضمن المبادرة عدة اهداف منها ترقية وتطوير تسيير النفايات وتثمين دور هذا التسيير في الحفاظ على البيئة وكذا ابراز الامكانيات الكبرى للاقتصاد الدائر.