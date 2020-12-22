مجلس الأمن : تحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية سيتم فقط وفق مقتضيات القانون الدولي

عقد مجلس الأمن الدولي الاثنين جلسة حول الصحراء الغربية خصصت لمناقشة التطورات الراهنة للوضع سيما بعد التطورات المتعلقة بخرق المغرب لوقف إطلاق النار وإعلان الرئيس ترامب حول الصحراء الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية أن الجلسة تميزت بمداخلات أعضاء مجلس الأمن والتي تم خلالها التأكيد على أن الوضع النهائي للصحراء الغربية يمكن تحديده فقط وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن في رد صريح على الخطوة الأمريكية الأحادية الجانب .

واستمع مجلس الأمن لتقرير حول التطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية سيما الجهود التي يقوم بها الأمين العام لتعيين مبعوث شخصي وتقرير آخر حول الوضع الميداني بالصحراء الغربية خاصة العمليات العسكرية التي انطلقت منذ 13 نوفمبر الماضي .

وقدم رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب جنوب افريقيا إحاطة للصحفيين تضمنت تقييما للاجتماع، مذكرا بالظروف الراهنة التي تمر منها القضية الصحراوية .

وذكر مندوب جنوب إفريقيا ان الهدف من تواجد المينورسو بالصحراء الغربية هو خلق الظروف المناسبة لتنظيم الاستفتاء .

وأكد مندوب جنوب إفريقيا أن قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة اتخذت جملة من القرارات الهامة لمعالجة الوضع في الصحراء الغربية، مذكرا في هذا الإطار بموقف جنوب إفريقيا الثابت في دعم كفاح الشعب الصحراوي من اجل الحرية والاستقلال.