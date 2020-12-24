مونديال كرة اليد 2021 : طائرات خاصة للمنتخبات المشاركة في حال إغلاق المطارات

كشف هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للمونديال الـ27 لكرة اليد المقرّر بمصر بين 13 و31 جانفي القادم، هذا الخميس، عن اعتماد الاتحاد الدولي للعبة خطة حال إغلاق بعض الدول لمطاراتها قبل سفر منتخباتها إلى مصر للمشاركة في البطولة.

وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي للبطولة "مصر 2021 "، قال هشام نصر: "الاتحاد الدولي برئاسة حسن مصطفى، سيوفّر طائرات خاصة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، في حال غلق أي مطار بسبب جائحة كورونا".

ويشهد مونديال اليد مشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى، وتقام المنافسة في 4 قاعات، هي قاعة ملعب القاهرة وقاعة العاصمة الإدارية الجديدة، وقاعة برج العرب، وقاعة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.

ويتواجد المنتخب الجزائري ضمن المجموعة السادسة رفقة المغرب والبرتغال وإيسلندا.

وتستهل العناصر الوطنية المنافسة ضد المغرب (14 جانفي)، قبل مواجهة ايسلندا (16 جانفي) ثم البرتغال (18 جانفي).