تذبذب في خدمتي الكهرباء والماء في 10 بلديات بالعاصمة بداية من هذا السبت

أعلنت كل من شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة "سيال"، والشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز)، هذا الخميس، عن تذبذيب في التزويد بخدمتي الماء والكهرباء، وذلك أيام السبت و الأحد والاثنين في 10 بلديات بالجزائر العاصمة بسبب أشغال الصيانة .

وأوضحت شركة "سيال" في بيان لها أنها ستشرع اعتبارًا من أمسية السبت المقبل (21.00 سا) إلى غاية العاشرة من صباح الإثنين بأشغال إصلاح تسربات على مستوى قناة رئيسية لنقل المياه على مستوى منطقة عين النعجة في بلدية جسر قسنطينة، وهذا "ما سيخلق تذبذب حاد في التزويد بالمياه الشروب في عدة بلديات".

وأضافت الشركة أنّ البلديات المعنية هي : بوزريعة (كليا)، بن عكنون (جزئيا)، الابيار (جزئيا)، بولوغين (جزئيا)، رايس حميدو (حي سيدي الكبير، المقام الجميل وأبار الزواف)، واد قريش (جزئيا)، دالي براهيم، الشراقة، بئر خادم، وبني مسوس.

وأفادت المؤسسة أنّ عملية التزويد بالمياه الشروب ستعود بصفة تدريجية عند نهاية الأشغال الاثنين القادم، مضيفة أنها ستسخر تجهيزات متنقلة لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية (المؤسسات العمومية والمستشفيات) بالمياه.

من جانب آخر، أشار بيان لـ"سونلغاز"، بأنه من المقرر حدوث اضطراب في التزويد بالكهرباء يومي الأحد والاثنين المقبلين في بلدية دالي إبراهيم بسبب أشغال صيانة المحطات الكهربائية.

وأوضح المصدر نفسه أن هذا الاضطراب سيؤثر على التجزئة 400 القطاع 1 بعين الله، وهذا يوم الأحد القادم بداية من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، والحي الدبلوماسي دالي إبراهيم ، يوم الاثنين المقبل من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية