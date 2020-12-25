﻿ درك تيسمسيلت يطيح بشبكة إجرامية تقطع أشجار الغابات بدون رخصة

﻿تمكن أفراد الدرك الوطني لتيسمسيلت من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في قطع الأشجار ونقل المنتجات الغابية بدون رخصة تنشط بإقليم الولاية وتتكون من ثلاثة أشخاص، وفقا لما جاء اليوم الجمعة في بيان للمجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

واستنادا إلى نفس البيان، الذي تلقت وأج نسخة منه، فان هذه العملية قد مكنت أيضا من حجز سيارة نفعية كان يستخدمها أفراد العصابة في نقل الأعمدة الخشبية والمنتجات الغابية مع استرجاع 50 عمودا خشبيا من نوع صنوبر حلبي.

وتم تحرير ضد أفراد العصابة ملف قضائي وتقديمهم أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا.

المصدر : وأج