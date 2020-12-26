الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الموريتاني يطمئن فيها على حالته الصحية

26/12/2020 - 17:25

 تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا السبت  مكالمة هاتفية من نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اطمأن من خلالها على حالته الصحية وتمنى له فيها دوام الصحة والعافية، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، اطمأن من خلالها على حالته الصحية وتمنى له فيها دوام الصحة والعافية".

وبالمناسبة تحادث الرئيسان حول الوضعية الوبائية في البلدين  يضيف ذات المصدر

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية

وسوم:

الجزائر, سياسة

طالع ايضاً

﻿الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي ماكرون
الرئيس تبون والفريق شنقريحة يعزيان في وفاة وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد...
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد
بلحيمر: "مرض الرئيس لم يكن سرا وهو يتماثل إلى الشفاء وسيعود قريبا لاستكمال...