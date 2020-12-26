﻿ بن بوزيد : اللقاح المضاد لكورونا سيكون متوفرا خلال الشهر الداخل

جدد وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد ، في كلمة له خلال حفل تخرج الدفعة الــــ 8 للمتصرفين الاداريين الرئيسيين للصحة من المدرسة الوطنية للمانجمانت وادارة الصحة التي تحمل اسم البروفيسور يحيى قيدوم ، اليوم السبت بالجزائر العاصمة ، بخصوص اقتناء اللقاح المضاد لكوفيد- 19 أنه "سيكون متوفرا خلال الشهر الداخل " ، مضيفا "أن وزارته تعمل بالتنسيق مع مصالح أخرى للحكومة من أجل تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون" .

و بخصوص الاصلاحات المنتظرة في القطاع بموجب القانون رقم 11/18حول الصحة، أوضح السيد بن بوزيد أنها "مهمة" وأنها "ستسمح بتحسين الخدمات في قطاع الصحة العمومية".

كما كشف الوزير عن الشروع خلال الاسابيع القادمة في عدة مساع بهدف "تطوير القطاع و التقليل من النقائص التي يشهدها" مبرزا أن "ذلك يتطلب تجند و مشاركة جميع الفاعلين في قطاعنا من أجل تجسيد هذه الاصلاحات"

ودعا وزير الصحة المنتسبين للقطاع الى ايجاد الآليات "الضرورية" من أجل تحسين خدمات المؤسسات العمومية للصحة و جعل التكفل بالمرضى "أولوية".

صرح السيد بن بوزيد أن "هذه الظروف الصعبة تفرض عليكم تحديات جديدة تكمن في ايجاد الآليات الضرورية لتحسين خدمة قطاع الصحة العمومي في جميع مجالات التسيير وفي جعل التكفل بالمرضى أولوية أولوياتكم".

وذكر بهذه المناسبة بالاهتمام الذي يجب أن يوليه المتخرجون الجدد "لإدارة الصحة التي تشكل حجر الزاوية لتسيير الهياكل الصحية وهو ما يعتبر بمثابة المفتاح لحل أغلبية المشاكل و النقائص التي يعرفها قطاعنا" مشددا على "الجهود التي تبذلها" الدولة بهدف تطوير القطاع.

وقال في هذا الصدد أن "الدولة " لم تدخر أي جهد من أجل تطوير قطاع الصحة من خلال توفير الامكانيات المادية و تعزيز المورد البشري".

و من جهة أخرى، ركز السيد بن بوزيد على "الكفاءة و التفاني والمثابرة " التي يجب أن يتحلى بها المتصرفون الاداريون الرئيسيون في قطاع الصحة "باعتبارها المعايير الوحيدة لتقييم عملهم".

واسترسل قائلا : "لقد منحتنا هذه المدرسة فرصة الالتحاق بهذه المهنة النبيلة والحيوية ولكن يتعين عليكم في المقابل أن تدركوا بأن نجاحكم في وظائفكم مرهون بكفاءاتكم و مثابرتكم و تفانيكم".

وكان قد حضر حفل وتخرج هذه الدفعة التي تضم 85 متصرفا اداريا رئيسيا للصحة اعضاء من الحكومة لاسيما وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و وزير السكن والتهيئة العمرانية والمدينة و وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية و الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات وكذا والي الجزائر.

المصدر : الاذاعة الجزائرية