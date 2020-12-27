البنك الوطني الجزائري: إطلاق الصيرفة الاسلامية عبر 4 وكالات جديدة

أعلن البنك الوطني الجزائري، هذا الاحد، عن إطلاق نشاط الصيرفة الاسلامية على مستوى اربع وكالات جديدة، مجددا التزامه بتعميم هذا النشاط على جميع ولايات الوطن.

ويتعلق الأمر، حسب ما افاد بيان البنك، بوكالة إيليزي "948" ، وكالة تمنراست "473"، وكالة البيض "726" ووكالة تندوف "411".

وبإطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية بهذه الولايات الأربعة يكون البنك الوطني الجزائري "قد أوفى بالتزامه بتعميم هذا النشاط عبر كامل التراب الوطني تزامنا مع نهاية سنة 2020"، حسب البيان.

وباحتساب الوكالات الأربعة فان عدد وكالات البنك المسوقة لمنتجات الصيرفة الإسلامية عبر التراب الوطني يرتفع الى63 وكالة، موزعة على 48 ولاية.

ويعني هذا الانجاز -حسب البنك- "تحقيق ضعف الأهداف المسطرة مبدئيا" حيث كان الهدف المرسوم هو إطلاق النشاط ب32 وكالة منتشرة على مستوى 20 ولاية".

ويقترح البنك باقة واسعة من المنتجات المعتمدة من طرف الهيئة الشرعية للبنك والهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، والتي تشمل الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب، الحساب الجاري الإسلامي، حساب التوفير الاسلامي، حساب التوفير الاسلامي "للقصر"، حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد، المرابحة العقارية، المرابحة للتجهيزات، المرابحة للسيارات وكذا إلاجارة.