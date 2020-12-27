تصنيف المدينة القديمة لمليانة وقلعة بني راشد بغليزان "قطاعان محفوظان"

تم خلال اجتماع اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، الأحد، تصنيف المدينة القديمة لمليانة (عين الدفلى) وقلعة بني راشد (غليزان) قطاعين محفوظين، حسب بيان لوزارة الثقافة والفنون.

وقامت اللجنة المشكلة من ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وبحضور وزيرة الثقافة و الفنون، مليكة بن دودة بتصنيف المدينة القديمة لمليانة وقلعة بني راشد بغليزان قطاعين محفوظين ابتداء من اليوم الأحد، حسب ذات البيان.

ودرست اللجنة خلال الاجتماع العديد من الملفات الأخرى المتعلقة بتصنيف طبانة حلق الواد في بلدية الحراش معلما اثريا.

وأثنت الوزيرة خلال مداخلتها على الاهتمام الكبير من لدن السلطات المحلية والولائية وكذا نواب الشعب بمدينة مليانة التي ستستفيد من "تكفل تام" للمساعدة على ترميمها.