إبراهيم مراد : أهمية تنظيم سكان مناطق الظل لأنفسهم في جمعيات للتكفل بانشغالاتهم

دعا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد هذا الاثنين بتيسمسيلت المواطنين القاطنين بمناطق الظل إلى "ضرورة تنظيم أنفسهم في جمعيات للتكفل بانشغالاتهم ذات صلة بالتنمية المحلية".

وأبرز مراد خلال زيارته التفقدية لعدد من المشاريع التنموية بمناطق الظل للولاية بأن "هذه الجمعيات من شأنها أن تكون همزة وصل ما بين مواطني مناطق الظل والمسؤولين بالولايات حيث تسمح بنقل انشغالات المواطن ذات الصلة بالتنمية المحلية وكذا إيصال المعلومة لديه فيما يتعلق بعمليات تنموية جديدة موجهة لمنطقته".

وأكد على "أهمية تواصل المسؤولين المحليين مع مواطني مناطق الظل وذلك من خلال اطلاعهم بالمشاريع التي استفادت منها تجمعاتهم الريفية النائية".

وذكر مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل بأن "جهود كبيرة تبذل من قبل الدولة لتنمية مناطق الظل بما يسمح برفع الغبن عن سكانها" مبرزا بأن "هذه التجمعات الريفية النائية بالوطن قد استفادت من 32.700 مشروع تنموي رصد لتجسيدها غلاف مالي قدره 188 مليار دج".

كما أشار الى أن "مشاريع عديدة قد جسدت خلال السنة الجارية لتنمية مناطق الظل على المستوى الوطني لاسيما فيما يتعلق بفتح المسالك وإنجاز الطرقات وإيصال الماء والكهرباء والغاز وتوفير الإنارة العمومية".

وأبرز إبراهيم مراد بأن ولاية تيسمسيلت تحصي 326 منطقة ظل تشهد حاليا عدة مشاريع تنموية التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي لسكانها.