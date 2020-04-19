نشرية خاصة: أمطار رعدية في عدة ولايات

يرتقب سقوط أمطار تكون رعدية في بعض الأحيان ابتداء من اليوم الأحد على ولايات الشمال تكون مرفوقة بهبوب رياح قوية أحيانا، حسبما أفادت به نشرية جوية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

و تشمل هاته الامطار في البداية ولايات تلمسان وعين تموشنت ووهران ومستغانم وغليزان ومعسكر وسيدي بلعباس وسعيدة وتيسمسيلت وتيارت.

وأوضح ذات المصدر أن هذه النشرية صالحة إلى غاية الساعة السادسة مساء (18:00) من اليوم الأحد، مضيفا أن الكميات المرتقبة من الأمطار ستتراوح ما بين 20 و30 مم.

وأضاف ذات المصدر أن هذه الأمطار ستمتد فيما بعد الى ولايات وسط البلد وهي الشلف وتيبازة وعين الدفلى والمدية والبليدة والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو والبويرة، مشيرا الى أن صلاحية النشرية ستبدأ من اليوم الأحد على الساعة السادسة مساء (18:00) الى غاية يوم غد الاثنين على الساعة التاسعة صباحا (09:00) فيما يرتقب أن تتراوح كميات الأمطار ما بين 30 و50 مم.

وستمس هذه الأمطار في الأخير ولايات الشرق وأقصى الشرق ابتداء من يوم غد الاثنين على الساعة الثالثة صباحا (03:00) الى غاية الساعة التاسعة ليلا (21:00).

وتتمثل الولايات المعنية في كل من بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وقسنطينة وميلة وسوق أهراس وبرج بوعريريج وسطيف وباتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة.

وتقدر كميات الأمطار المرتقبة ما بين 20 و40 مم.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن النشرية الجوية الخاصة الصادرة أمس السبت 18 أبريل حول ولايات الجنوب لا تزال سارية.