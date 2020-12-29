وزارة التربية: تصميم أرضية خاصة بالدفع الإلكتروني لتسجيل التلاميذ في الامتحانات

قامت وزارة التربية الوطنية بتصميم أرضية رقمية خاصة بالدفع الإلكتروني لتسجيل التلاميذ المتمدرسين المقبلين على اجتياز الامتحانات المدرسية الوطنية (دورة 2021).

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه التسجيلات "تتم باعتماد نفس ترتيبات الدورة السابقة من خلال استغلال الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية, حيث يتكفل مديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة للمراحل التعليمية الثلاث بتسجيل التلاميذ المعنيين بهذه الامتحانات (امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي, امتحان شهادة التعليم المتوسط، امتحان شهادة البكالوريا).

وحسب نفس المصدر، فإن هذا الإجراء يهدف الى "الحد من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وتفادي التجمعات وضمان التباعد الجسديعلى مستوى مكاتب البريد".

كما تسعى وزارة التربية الوطنية من خلال تصميم وتطوير هذه المنصةالخاصة بالدفع الالكتروني الى تمكين أولياء التلاميذ والمترشحين الأحرار الذين يمتلكون بطاقة "الذهبية" لبريد الجزائر من دفع مستحقات التسجيل عبر هذه المنصة الالكترونية دون الحاجة إلى التنقل إلى مكاتب البريد.

وقصد "التحكم الجيد في مختلف المراحل المتعلقة بتنظيم هذه الامتحانات ومن أجل إنجاح هذه العملية الحساسة والهامة" --يضيف البيان-- "يتعين على جميع المتدخلين، خصوصا مديرو المؤسسات التعليمية، الالتزام بعدة إجراءات تنظيمية من بينها الإبلاغ عن المؤسسات التي تستقبل لأول مرة تلاميذ أقسام الامتحانات قصد تحيين قائمة المؤسسات التعليمية بإدراج تلك التي يوجد بها تلاميذ معنيون بإجراء الامتحانات المدرسية الوطنية لأول مرة والمعلن عنها من طرف مديريات التربية في دليل ترميز المؤسسات الإلكتروني على مستوى الأرضية الرقمية للوزارة".

للإشارة، تنطلق عملية التسجيلات للامتحانات المدرسية الوطنية ابتداء من يوم الأحد 3 يناير 2021 وتستمر إلى غاية 28 من نفس الشهر .