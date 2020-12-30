بوقدوم يتلقى مكالمتين هاتفيتين من نظيريه التونسي والليبي

تلقى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم,هذا الثلاثاء, مكالمة هاتفية من نظيره التونسي عثمان الجرندي, تناول خلالها الطرفان عديد المسائل المتعلقة بـ"العلاقات الخاصة والأخوية "التي تربط البلدين الشقيقين, حسبما أفاد به الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح المصدر ذاته أنه هذه المكالمة "شكلت فرصة لمواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك "خاصة" الأوضاع في ليبيا الشقيقة وكيفية الدفع بالعملية السياسية لتحقيق حل دائم يحفظ وحدة الشعب الليبي وسيادته".

كما تلقى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، مساء نفس اليوم حسب تغريدة له بصفحته في تويتر، اتصالا هاتفيا من نظيره الليبي، محمد الطاهر سيالة، تناول خلاله الطرفان تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة وآفاق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة .

وقد جدد بوقدوم التزام الجزائر وتضامنها اللامشروط مع الشعب الليبي الشقيق من أجل بلوغ حل سياسي داخلي للأزمة بعيدا عن أي تدخل أجنبي.