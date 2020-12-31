شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة تجمع 9.9 مليار دولار خلال 6 أشهر

​شهدت السنوات الأخيرة نمواً مذهلاً في صناعة الذكاء الاصطناعي، حيث استفادت شركات من قطاعات مختلفة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءتها وجودتها وسرعتها.

وجمعت شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 9.9 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2020، أي أكثر بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقًا للبيانات التي قدمتها "Buy Shares".

فبحلول نهاية عام 2015، جمعت الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي 5.5 مليار دولار من التمويل التراكمي، وفقاً لبيانات "كرانش بيس". وارتفع هذا الرقم بنسبة 600% تقريبا إلى 37.8 مليار دولار في السنوات الثلاث التالية.

وتشير الإحصاءات إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة جمعت 5.2 مليار دولار أخرى بين سبتمبر وديسمبر، أي أكثر بنسبة 40% عن نفس الفترة من العام الماضي، مع وصول القيمة التراكمية للتمويل إلى 74.8 مليار دولار.

أكبر 3 تمويلات..

من حيث حجم التمويل، جمعت شركة Relativity Space`s - شركة بناء الصواريخ الأميركية والمتخصص في الطباعة ثلاثية الأبعاد- في جولة تمويل من الفئة "د" بقيادة "تايغر جلوبال مانجمنت" الشهر الماضي، 500 مليون دولار، مما زاد التقييم إلى 2.3 مليار دولار.

تقوم الشركة ببناء نسخ من طرازها الأول لصاروخ Terran 1 باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد متعددة، تم تطويرها جميعًا داخليًا، حيث تم تصميم 95% من الصاروخ بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، مما يجعله أقل تعقيداً وأسرع في البناء أو التعديل من الصواريخ التقليدية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أغلقت شركة شاحنات ذاتية القيادة "TuSimple" جولة تمويل بقيمة 350 مليون دولار من الفئة "هـ"، وهي ثاني أكبر استثمار في عام 2020.

فيما احتلت شركة "زيميرغن" المرتبة الثالثة بعد جمع تمويل بقيمة 300 مليون دولار من الفئة "د"، حيث ستستخدمه شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية المتخصصة في التعلم الآلي والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتسريع تصنيع أول منتج متاح تجاريًا Hyaline، وهو فيلم تخصصي ثوري مولد بيولوجيًا في عائلة بوليميد.