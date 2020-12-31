الفاف تطرح الاختبارات الجينية بدلاً عن عن "البي سي أر" لتشخيص كورونا

طرحت اللجنة الطبية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، هذا الخميس، إمكانية استخدام الأندية المحترفة والهاوية للاختبارات الجينية لتشخيص فيروس كورونا، بدلاً عن "البي سي أر" .

وأوضحت الهيئة الطبية أنّ "الاختبارات الجينية مسموح بها في حال عدم توفر "البي سي أر "، أو في حالة تعذر الحصول على نتائج RT-PCR في مدة 48 ساعة".

وأفيد أنّه تمّ اتخاذ هذا القرار، طبقًا للتعليمة رقم 22 المؤرّخة في 27 ديسمبر 2020، المتعلقة بتعليمات استعمال الاختبارات الجينية لتشخيص كوفيد 19.

وختمت اللجنة الطبية بالتأكيد على أنه "يتوجب إعطاء أهمية خاصة للتطبيق الصارم للتعليمات السالفة الذكر".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية