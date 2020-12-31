تسوية رزنامة الرابطة الأولى: فوزان ثمينان لشباب بلوزداد وشبيبة القبائل

انتزع ناديا شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، هذا الخميس، 3 نقاط ثمينة لكليهما بعد هزمهما تواليًا شبيبة سكيكدة (3-2) وجمعية عين مليلة (1-0).

برسم تسوية رزنامة البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، أحرز شباب بلوزداد فوزه الثالث هذا الموسم، وأتى ذلك في معقله (20 أوت 1955 بالعاصمة) بفضل ثنائية حمزة بلحول (9 و19) ولبشو (86 من ضربة جزاء)، بينما أتى هدفا الزوار عبر عبد القادر قيبوع ( 23)، ومرزوقي (90 + 1).

وارتقى بلحول إلى وصافة الهدّافين مناصفة مع سامي فريوي (م.الجزائر) بأربعة أهداف خلف مهاجم جمعية الشلف بلجيلالي (5 أهداف).

يُشار إلى أنّ الحارس السكيكدي خوجة تعرّض لإصابة خطيرة خلال المباراة جعلته يغادر الميدان ويعوض بالحارس الثاني بوشارب.

في تيزي وزو، واصلت شبيبة القبائل صحوتها بالفوز على جمعية عين مليلة (1-0) بفضل هدف كروم (26)، وهو الانتصار الثاني بعد ذاك المسجّل في الشلف على الأولمبي المحلي (2-0)، في وقت تكبّدت جمعية عين مليلة هزيمتها الأولى.

بعد هذه التسوية، ارتقى شباب بلوزداد مؤقتًا إلى المركز الرابع رفقة مولودية الجزائر وأولمبي الشلف ومولودية وهران بمجموع 10 نقاط، علمًا أنّ الشباب والمولودية تنقصهما مباراة متأخرة لكليهما، بينما حسّنت شبيبة القبائل وضعيتها باحتلالها المركز الثامن بتسع نقاط، فيما حافظت جمعية عين مليلة على ملازمتها الصف الثاني رفقة شبيبة الساورة بمجموع 11 نقطة.

وتبقى شبيبة سكيكدة في المركز 15 بأربع نقاط رفقة نجم مقرة ووداد تلمسان.

وسيتم استكمال الرزنامة هذا الجمعة، بمواجهتي نصر حسين داي - وفاق سطيف بملعب 20 أوت (14.30 سا)، وقمة مولودية الجزائر مع شباب قسنطينة بملعب 5 جويلية (15.00 سا).