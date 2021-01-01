النيجر: النتائج الأولية تظهر تقدم مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم نيامي

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية النيجرية، التي أجريت يوم الأحد، تقدم مرشح الحزب الحاكم، وزير الداخلية السابق محمد بازوم.

وكشفت النتائج المعلنة من طرف لجنة الانتخابات، والتي شملت 81 بلدية من أصل 266، حصول محمد بازوم، على أكثر من 500 ألف صوت، من أصل 1.2 مليون صوت تم فرزه، فيما حصل الرئيس الأسبق ماهامان عثمان على أكثر من 168 ألف صوت.

ولم يعرف بعد ما إذا كان محمد بازوم، سيتمكن من الفوز في الجولة الأولى من الانتخابات، أمام المتنافسين ال29 الآخرين، بينهم الوزير الأول السابق سيني عمارو، الذي يحتل حاليا المركز الثالث ب95 ألف صوت.

وقد اختار "حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية" الحاكم، بازوم لتمثيله في الانتخابات الرئاسية، بعدما أعلن الرئيس المنتهية ولايته محمدو إسوفو، عن عدم رغبته في الترشح لفترة رئاسة ثالثة.

ويعد بازوم، الأوفر حظا في هذه الانتخابات، وقد تعهد بمواصلة العمل بسياسات إيسوفو، كما تعهد بالقضاء على الفساد.

وقال في مقطع مصور بثته حملته "إذا كنت محظوظا بما يكفي للفوز بهذه الانتخابات فستكونون قد اخترتم شخصا مستعدا للعمل من اليوم الأول".

وشغل بازوم عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس محمدو إسوفو بينها حقيبتا الداخلية منذ أبريل 2016، والخارجية، كما انتخب عدة مرات نائبا في البرلمان.

وإن لم يفز أي مرشح بأكثر من 50 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى من هذه الانتخابات، فسيتعين على الناخبين التصويت في جولة إعادة يوم 21 فبراير المقبل.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية