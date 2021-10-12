تصفيات مونديال 2022: الخضر يتجاوزون النيجر برباعية ويبلغون اللقاء رقم 31 دون خسارة

تجاوز المنتخب الوطني الأول، عقبة نظيره منتخب النيجر وأطاح به برباعية دون ردّ، مساء هذا الثلاثاء، برسم الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

على أرضية ملعب "سيني كونتشي" بنيامي، سجذل أهداف "الخضر" كل من رياض محرز (21)، ماندي (27)، بن ناصر (48) وبونجاح (55).

وبفضل هذا الفوز حافظ "الخضر" على هيبتهم ببلوغ المباراة رقم 31 دون خسارة، كما عزّزوا مركزهم في الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد غزلان النيجر في المركز الثالث بثلاث نقاط.

عن المجموعة نفسه، وفي اللقاء الآخر الذي لعب مساء الاثنين، أطاح منتخب بوركينا فاسو بضيفه جيبوتي (2 - 0) بملعب مراكش الكبير.

وافتتح منتخب بوركينا فاسو باب التسجيل عبر اللاعب إيسوفو دايو (30)، قبل أن يضيف زميله عبدول فيصل الهدف الثاني (64).

وأنهى فريق جيبوتي اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد اللاعب أبتيدون داهير بالبطاقة الحمراء (67).

وبعد إجراء هذه الجولة، يتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط (+ 18) رفقة منتخب بوركينا فاسو (+ 7)، فيما يأتي النيجر في المرتبة الثالثة بثلاث نقاط بينما تتذيل جيبوتي الترتيب دون رصيد.

ويتأهل الأول من كل مجموعة إلى الدور التصفوي الثالث والأخير لخوض مباراة المقرر لشهر مارس 2022.

نتائج الجولة الرابعة:

النيجر - الجزائر 0-4

بوركينا فاسو- جيبوتي 2-0

الترتيب:

الفرق نقاط لعب

1- الجزائر 10 4

- بوركينا فاسو 10 4

3- النيجر 3 4

4- جيبوتي 0 4

المباريات المتبقية:

الجولة الخامسة (12 نوفمبر 2021):

جيبوتي - الجزائر

بوركينا فاسو - النيجر

الجولة السادسة (15 نوفمبر 2021):

الجزائر - بوركينا فاسو

النيجر - جيبوتي