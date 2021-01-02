بلحيمر يعزي عائلتي الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين و العريف الأول قايد عيشوش عبد الحق

بعث وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر, اليوم السبت برقية تعزية الى عائلتي الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين و العريف الأول قايد عيشوش عبد الحق ولكافة أعضاء وعناصر الجيش الشعبي الوطني اثر استشهادهما في ميدان الشرف خلال اشتباك مع مجموعة ارهابية بنواحي ولاية تيبازة.

وجاء في برقية التعزية : "ببالغ الحزن و الأسى تلقى وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور عمار بلحيمر نبأ استشهاد الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين و العريف الأول قايد عيشوش عبد الحق اللذين استشهدا اليوم في ميدان الشرف إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بنواحي ولاية تيبازة".

وأمام هذا المصاب الجلل تقدم وزير الإتصال بخالص التعازي و المواساة لعائلتي الشهيدين ولكافة أعضاء وعناصر الجيش الشعبي الوطني راجيا من العلي القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ورضوانه وينزلهما منزلة الشهداء و الصديقين ويلهم ذويهما جميل الصبر و السلوان.

يذكر أن المجاهدين استشهدا خلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدية مسلمون, دائرة قوراية, بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى, في إطار مكافحة الإرهاب