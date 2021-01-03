أطباء ومختصون : اختيار لقاح سبوتنيك 5 صائب ويجب تنويع اللقاحات مستقبلا

03/01/2021 - 15:31

ثمن مختصون وخبراء اختيار الجزائر للقاح سبوتنيك 5 الروسي، مؤكدين أن القرار جد صائب ومناسب نظرا لفعاليته وليست له أعراض جانبية  .

وأكد البروفيسور علي لونيسي رئيس مصلحة الامراض الداخلية بمسشتشفى تلمسان ورئيس مخبر علمي بجامعة تلمسان، أن اللقاح الروسي فعال جدا  والاختيار الجزائري  صائب ومناسب ولن يكون له مضاعفات كما أن تخزينه لا يتطلب امكانيات كبيرة".

 من جانبه يرى البروفيسور كمال جنوحات رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة ورئيس المخبر المركزي بمستشفى رويبة، أن الجزائر ستعدد من مصادر اقتنائها للقاح في الأشهر المقبلة، مضيفا أن" كل الدول سوف تعدد في اللقاح سوف نبدأ بالروسي وممكن اذا توفر بعدا استرا زينيكا وممكن اللقاح الصيني لأن منظمة العالمية للصحة أعطت تعليمات بتنويع اللقاحات ، يضاف إلى ذلك لأنه ليس باستطاعة كل المخابر المنتجة تتوفر على الكميات التي تطلبها لذلك يجب التعدد لتوفير الكمية في اقرب وقت"

 ويشدد أصحاب الاختصاص قبل الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس على أهمية ودر الحملات التحسيسية  التوعوية الموجهة للأطباء والمواطنين لانجاح عملية التطعيم .

وسوم:

الجزائر, صحة

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