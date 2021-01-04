اخصائيون يدعون الى التوعية قبل بداية حملة التلقيح ضد كورونا

يحث الأطباء والمختصون على ضرورة التوعية والتحسيس بضرورة التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 غداة اقتراب بداية حملة التلقيح ضد كورونا التي تعتزم الجزائر اطلاقها قريبا.

وقال الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في تصريح للقناة الاذاعية الأولى، "إن نحاج حملة التلقيح مرتبط بمدى تهيئة الظروف الملائمة، داعيا الى ضرورة التحسيس والتوعية واشراك وسائل الاعلام في العملية، مضيفا ان عملية التلقيح ستمتد لاسابيع وربما لاشهر".

وهو ما ذهب اليه ايضا رئيس الجمعية الوطنية لعمل المناعة البروفيسور كمال جنوحات، الذي أكد "أن نجاح عملية التلقيح مرهونة بنجاح العملية الاتصالية، مؤكدا أنه لا خيار عن ضرورة التلقيح".

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية