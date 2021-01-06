صحفي إذاعة الجزائر من سكيكدة مهدي بوبعيو في ذمة الله

توفي الزميل بالإذاعة الجزائرية من سكيكدة مهدي بوبعيو، الأربعاء بمستشفى القبة (الجزائر العاصمة) بعد أن ظل يعاني من مرض عضال ألزمه الفراش لأزيد من سنة، حسب ما علم من أفراد عائلته.

ويعد الفقيد و هو من مواليد 1973 بسكيكدة و أب لثلاثة أطفال أحد أبرز الوجوه الإعلامية بالولاية، حيث تخرج من كلية الإعلام و الاتصال بجامعة الجزائر قبل التحاقه بإذاعة سكيكدة سنة 2003 تاريخ افتتاحها.

وقد تدرج الفقيد في المناصب كان آخرها حصوله على رتبة كبير المحققين بقسم الأخبار بإذاعة سكيكدة، إذ لم تمنعه إعاقته البصرية حيث كان يقدم الأخبار بتقنية البراي.

كما يشهد له بتفانيه في مهنته و نقل انشغالات المواطنين من خلال العمل الجواري الإذاعي.

للإشارة، فقد أصيب الفقيد بمرض عضال ألزمه الفراش، حيث تنقل بين عدة مستشفيات عبر الوطن، كان آخرها مستشفى القبة الذي قضى به عدة أشهر قبل أن توافيه المنية فجر اليوم الأربعاء.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى هذا الخميس بمقبرة سكيكدة، حسب ما علم من أقاربه.