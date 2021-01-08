بسبب مضارها .. حان الوقت لإعادة التفكير في الفواكة المقطعة مسبقا

يُعتبر شراء الفواكه والخضراوات المُقطعة مسبقاً أحد طرق توفير المزيد من الراحة في المطبخ لاسيما للنساء العاملات، حتى لو كانت هذه المنتجات تُكلف ما يصل إلى 3 أضعاف تكلفة المنتج الأساسية.

أضرار الفواكه والخضار المقطعة مسبقا

لا تدعوا شكلها الخارجي كونها مغلفة ومنمقة بشكل جيد تغريكم، فهناك بعض الأشياء السيئة التي يجب أن تعرفوها قبل شرائها.

فقد أشار ماكس لوغافير، صحفي متخصص بأمور العلوم والصحة ومؤلف كتاب Genius Foods ، إلى أن الفواكه والخضار بعد التقطيع سيكون لها العديد من الجوانب السلبية لذلك فإن شراء المنتجات كاملة سيجلب فوائد أكبر لكم.

وأضاف لصحيفة Huffpost: "من وجهة نظر اقتصادية فإن شراء المنتجات كاملة ستوفر لكم المال، ومن وجهة نظر طبية فإن الفاكهة المحمية بالقشور ستكون عرضة لنقل الأمراض إليكم مثل عدوى السالمونيلا وبكتيريا الإي كولاي".

عرضة للتلوث وناقلات الأمراض

نحو نصف الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية في العالم تنبع من المنتجات الطازجة الملوثة بالسالمونيلا أو الإشريكية القولونية أو الليستيريا، وذلك وفقاً لما ذكره المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال بوب براكيت، مدير معهد سلامة الأغذية والصحة في معهد إلينوي للتكنولوجيا، إنه عندما يقوم العاملون بتقشير وتقطيع الفواكه والخضراوات تزداد المخاطر.

وأضاف أنه أثناء تقطيع وتقشير هذه المنتجات قد يكون لديك بالفعل قطعة واحدة فقط تحتوي على سبيل المثال السالمونيلا أو الليستيريا، ولكن عندما يتم خلط الوعاء بالكامل من أجل بدء التعبئة فإن كامل المحتوى بات مهدداً.

صحيح أنّ الطهي يقتل بعض البكتيريا ولكن الكثير من المنتجات يتم استهلاكها نيئة مما يزيد من المخاطر.

فقدان العناصر الغذائية بسبب الأكسدة

يؤدي تقطيع أو تقشير الفاكهة والخضراوات إلى تعريض داخلها للضوء والهواء وهذا يسبب الأكسدة التي قد تؤثر على الملمس أو اللون أو الطعم.

وقد تبدأ المنتجات في فقدان العناصر الغذائية مع الوقت كونها تحتوي على فيتمينات قابلة للذوبات مثل فيتامين C و B، وأكبر مثال هو الأفوكادو والتفاح عندما تقطعهم يتحول داخلهم إلى لون بني بسبب فقدات الفيتامينات.

لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الفواكه والخضراوات المقطوعة مسبقاً ليست مغذية لأنها ستبقى تحتوي على الماء والألياف وبعض الفيتامينات.

المنتجات المقطعة مدة صلاحيتها أقصر

نظراً لأن الفاكهة والخضراوات المقطعة مسبقاً معرضة للأكسدة فإنها لن تدوم طويلاً مثل المنتجات الأساسية المحمية بقشرتها.

لذا فإن الانتباه إلى تواريخ بدء الإنتاج وانتهاء الصلاحية هو أمر بالغ الأهمية.

وعندما تصل إلى المنزل، قم بوضع هذه المنتجات في الثلاجة مباشرة عند درجة حرارة لا تتجاوز 4 مئوية أو أقل وفقاً، لما تنصح به إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

المنتجات الجاهزة أكثر تكلفةً واستهلاكاً للبلاستيك

غالباً ما يتم وضع المنتجات في علب بلاستيكية لذلك فإن كل عبوة تشتريها فأنت تساهم في زيادة التلوث البيئي، إضافة إلى أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك يمكن أن تتسرب إلى الطعام وتكون سامة وهو أمر خطير فعلاً.

عدا عن ذلك فإن الفواكه والخضراوات المقطعة تميل إلى أن تكون أغلى من بكثير من المنتجات العادية، وقد اكتشف موقع Vice أن بيع المواد الجاهزة يكون أعلى بثلاث مرات من تكلفة الإنتاج.

لنفترض أن سعر كيلو الرمان يبلغ 10 جنيهات مصرية، لكنه العبوة المقشرة والمفروطة بوزن 650 غراماً يبلغ سعرها 20 جنيهاً، أي أن الكيلو يبلغ نحو 30 جنيهاً.

تُعالج كيميائياً لتحافظ على مظهرها الطازج

قال أخصائي الطعام الياباني كيوتاكا مينامي إن ما يمنح الخضار والفواكه المقطعة مظهرها الطازج دائماً هو المواد الكيماوية التي يتم نقعها فيها أثناء عملية التصنيع والتي تتسبب بفقدان غالبية هذه المنتجات قيمتها الغذائية قبل وضعها على أرفف السوبر ماركت.

يشرح مينامي لموقع Japan Today كيفية وضع الخضار والفواكه المقطعة في حوض من هيبوكلوريت الصوديوم لتطهيرها، كما يتم نقعها في نفس المادة الكيميائية عدة مرات لإزالة أي بكتيريا محتملة.