بولنوار للإذاعة: تسويق أكثر من 300 ألف طن من الخضر والفواكه في رمضان

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار ، عن تسويق أكثر من 300 ألف طن من الخضر والفواكه عبر الوطن خلال شهر رمضان الكريم الذي شهد زيادة محسوسة للأسعار .

وقال بولنورا، في تصريح للقناة الأولى هذا الأحد، إن المعلومات الواردة من أسواق الجملة المنتشرة عبر الوطن، وعددها 50 سوقا، تشير إلى تسويق أكثر من 300 ألف طن من الخضر والفواكه ونحو 30 ألف طن من اللحوم البيضاء و الحمراء ".

وأشار إلى أنه تم تسجيل ارتفاع محسوس لأسعار الخضر والفواكه خلال الأيام الأولى للشهر الفضيل بسبب –يقول- زيادة الطلب ونقص مساحات العرض والأسواق الجوارية" متوقعا أن تشهد الأسعار انخفاضا تدريجيا خلال الأيام المقبلة " وقد شهدنا خلال اليوم الأخير انخفاضا في اسعار الخضر والفواكه بمعدل 20 دينار للكيلو غرام".

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية