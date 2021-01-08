علماء كوريون يبتكرون شاحناً يعمل على بعد أمتار

تستعد الهواتف الذكية لدخول مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي، وذلك بعد أن أعلن علماء من كوريا الجنوبية الوصول إلى تكنولوجيا جديدة ستشكل ثورة جديدة في عالم الشحن، الذي يؤرِّق عدداً كبيراً من مستعملي الهواتف الذكية، خاصة أولئك الذين يستخدمونها لغرض مهني، أو يمضون أمام شاشاتهم الصغيرة ساعات طوال.

حسب تقرير لموقع اMydrivers المتخصص في التكنولوجيات الحديثة، فإن هؤلاء العلماء الذين ينتمون لجامعة كورية جنوبية، ابتكروا شاحناً يعمل بالأشعة تحت الحمراء، سيجعل هذه الهواتف تشتغل لساعات طويلة.

أما التفرد في هذا الاكتشاف الجديد، وفقاً للموقع نفسه، هو أنه سيمكِّن أصحاب الهواتف من شحنها ولو كانوا يبعدون بمسافات طويلة عنها، تصل إلى أمتار عديدة، وهو الأمر الذي يجعل من فقدانها للطاقة أمراً مستبعداً جداً.

بعد هذا الاكتشاف، العديد من المراقبين تساءلوا عن مدى انعكاساته على صحة الإنسان، بسبب الأشعة تحت الحمراء، غير أن المبتكرين شددوا على أنها آمنة جداً على صحة الإنسان والحيوان على حد سواء، وأنها لا تشكل أي تهديد لهم.

يقول الموقع نفسه إن تقنية الشحن بهذه الأشعة ليست أمراً مستجداً في عالم الهواتف، لكن هذه التقنية فريدة فعلاً وتختلف عما سلف من الابتكارات، وستكون متاحة أمام عشاق آخر صيحات الهواتف النقالة في الأسابيع القليلة المقبلة.