الأمم المتحدة: ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي اختفى بشكل كامل

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي,الذي بلغت مساحته مستوى قياسيا في خريف عام 2020,اختفى تماما في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة لمنظمة الامم المتحدة،"انها تؤكد ما أعلنته يوم 6 جانفي الجاري بأن ثقب الأوزون في القطب الجنوبي التأم بعد 4 أشهر من ظهوره"،موضحة أنه الأضخم منذ أن بدأ الرصد في هذا المجال.

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ,قد حذرت في مقر الأمم المتحدة بجنيف في شهر أكتوبر من العام الماضي,بعد دراستها الغلاف الجوي بالتعاون مع وكالة "كوبرنيكوس" لمراقبة الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي،من كون ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي قد وصل إلى أقصى مداه عام 2020 وأصبح من بين الأكبر والأعمق في السنوات الأخيرة.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية