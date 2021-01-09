﻿ الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع جنود الاحتلال المغربي لليوم الــ58 والخمسين على التوالي

واصلت وحدات الجيش الصحراوي استهداف مواقع وتخندقات جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي لليوم الثامن والخمسين على التوالي، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع الصحراوية.

و جاء في البيان الحامل لرقم 58، الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم السبت ،انه "وبعد استهداف مواقع عديدة من الجدار الرملي بالهجومات المركزة على مدار الأسبوع المنصرم والتي خلفت دمارا في بعض قواعد الاحتلال المغربي، شنت أمس الجمعة وحدات من الجيش الصحراوي ، قصفا مدمرا تركزت نيرانه على قواعد قيادات فيالق الجيش الملكي المغربي المتخندقة في منطقة ميران قطاع السمارة، وكذا منطقة لفريرينة قطاع السمارة".

كما استهدفت هجومات لوحدات الجيش الصحراوي اليوم قواعد جنود الاحتلال المغربي في "عدة مواقع على غرار منطقة أعظيم أم أجلود قطاع أوسرد ، بالإضافة الى منطقتي حفرت أشياف قطاع البكاري و أم الدقن قطاع البكاري مرتين متتاليتين".

و أضاف ذات البيان ان "قصفا عنيفا استهدف مواقع جنود الاحتلال المتخندقة على طول الجدار الرملي في منطقتي فدرت التمات الغربية قطاع حوزة و أمقلي لمحيرث قطاع السمارة، بالاضافة الى منطقة أكويرت ولد أبلال قطاع المحبس"، إلى جانب "منطقتي روس السبطي قطاع المحبس و أبيرات تنوشاد قطاع المحبس" .

و نوّه ذات المصدر الى أن هذه الهجمات قد خلفت "هلعا شديدا في صفوف جيش الاحتلال المغربي، جراء الاضرار والخسائر التي نجمت عنها.