وهران: انهيار جزئي لعمارة دون تسجيل ضحايا

10/01/2021 - 10:43

تعرضت بناية متكونة من خمسة طوابق واقعة بشارع  بلغلام محمد (رقم 20) بحي بلاطو ببلدية وهران إلى انهيار جزئي, دون تسجيل خسائر بشرية, حسبما علم من مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وأوضح ذات المصدر بأن الحادث وقع حوالي الساعة ال21 من ليلة أمس السبت حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية فور تلقيها نداء الاستغاثة لإجلاء قاطني هذه  العمارة القديمة النشأة مع تطويق المكان, كما أشير إليه.

وتم تسخير وسائل مادية وبشرية معتبرة تمثلت في 10 آليات تدخل بمختلف الأنواع بالإضافة إلى ست سيارات إسعاف من بينها واحدة طبية فضلا عن 90 عون تدخل بمختلف الرتب, وفق نفس المصدر.

 

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