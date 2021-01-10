يناير: الثلاثاء المقبل عطلة مدفوعة الأجر

أفاد بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، المتزامن مع رأس السنة الأمازيغية (أمنزو ن يناير) ، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة ولمستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات .

وأوضح ذات المصدر، أنه "بمناسبة أمنزو ن يناير, رأس السنة الأمازيغية وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم، فإن يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، يكون يوم عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو الساعة".

وأضاف البيان أنه، "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".