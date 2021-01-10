متعاملون اقتصاديون يرافعون من اجل دعم الدولة

رافع المتعاملون الاقتصاديون وأرباب العمل لأجل دعمهم ومرافقتهم من طرف الدولة، لأجل ما وصفوه بترقية الاقتصاد الوطني، مطالبين بمزيد من التسهيلات في مجال القروض والجمركة ونخفيف الضرائب.

ودعا هؤلاء على هامش اليوم الاعلامي حول قانون المالية 2021 الى ضرورة مرافقة المؤسست الاقتصادية من اجل ترقية الاقتصاد الوطني ، حيث دعا عبدالوهاب زياني رئيس الكونفدرالية الوطنية لارباب العمل الى ضرورة دعم المنتجات الوطنية في الاسواق الدولية بتخفيف اجراءات التصدير.

كما دعا امين بدريسي (مدير ديوان) بالاتحاد الوطني للحرفيين الجزائريين الى تخفيف الضرائب على التجار والحرفيين مؤكدا ان قانون المالية 2021 جاء باجراءات تحفيزية تهيئة داعيا الى تخفيف الاعباء التي تثقل التجار والحرفيين.

فيما كشف نورالدين خالدي المدير العام للجمارك، عن اجراءات جديدة تهدف الى تسهيل عملية الجمركة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية