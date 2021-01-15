حمزة آل سيد الشيخ: محطة التصفية بتيميمون قيمة مضافة للمنطقة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيد الشيخ هذا الجمعة بالولاية المنتدبة تيميمون (شمال أدرار) أن مشروع محطة تصفية المياه المستعملة بالجهة يكتسي أهمية بالغة في حماية واحة قورارة ودعم السقي الفلاحي.

وأضاف الوزير لدى وقوفه على أشغال هذا المشروع خلال اليوم الثاني من زيارته للمنطقة أن المياه المعالجة من هذه المحطة ستساهم أيضا في مرافقة مؤسسات الأنشطة البيئية والفلاحية المصغرة التي بإمكان الشباب استحداثها بالمحيطات الفلاحية المجاورة للواحة.

وفي هذا الجانب، أوضح أن وزارة البيئة رصدت مبالغ هامة في مختلف البرامج من أجل المحافظة على البيئة ومكافحة التلوث، مضيفا أنه سيكون للمحطة بعد دخولها حيز الاستغلال انعكاس ايجابي مباشر على المنطقة في المجال البيئي والاجتماعي والاقتصادي.

و ثمن المسؤول ذاته الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المحلية في مجال حماية البيئة الصحراوية بالمنطقة من خلال المشاريع البيئية التي عاينها خلال هذه الزيارة.

واستفادت الولاية المنتدبة تيميمون من محطة لتصفية المياه المستعملة ضمن البرنامج القطاعي للتنمية لفائدة 43.000 نسمة من سكان هذه الجماعة المحلية حيث بلغت نسبة الأشغال بها 95 بالمائة، حسبما أشير إليه.

ويهدف المشروع إلى حماية المياه الجوفية والبيئة وتحسين ظروف معيشة السكان والحد من انتشار الروائح الكريهة والبعوض كما تساهم هذه المحطة في الحد من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وحماية واحة قورارة العريقة التي تواجه مشكل ظاهرة صعود المياه إلى جانب المساهمة في استحداث مناصب شغل.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية